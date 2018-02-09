Вновь переформатировать работу фонда «Самрук-Казына» поручил президент

В пятницу в ходе расширенного заседания правительства президент Нурсултан Назарбаев поручил скорректировать стратегию программы трансформации фонда «Самрук-Казына». Как заявил президент, фонд не должен больше заниматься несвойственными функциями и тратить на это деньги.

«Задача фонда в целом - увеличение стоимости активов, эффективно управляя и инвестируя их. Фонд не должен тратить несвойственные функции, под которые создаются целые структуры, набирается куча людей с большими окладами», - поручил Назарбаев.

Он напомнил, что работу по трансформации фонда начал Умирзак Шукев, и поручил Ахметжану Есимову ее продолжить.

«Ахметжан Смагулович, я вас туда отправил, чтобы вы разобрались со всем этим, и мне доложите, что нам надо дальше делать. Работу фонда надо поставить на совершенно другую стезю. Поручаю вынести на рассмотрение совета по управлению фондом скорректированную стратегию программы трансформации фонда. Как будем дальше развивать. Будем развивать или будем национальные компании напрямую подчинять правительству, как это раньше было. Надо посмотреть, если нужно», - подчеркнул глава государства.