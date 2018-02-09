Тестирование новой функции платежей началось в Индии
WhatsApp запустил собственную платежную систему
Фото Жанары Каримовой

WhatsApp начал в Индии тестирование новой функции платежей, которая позволит людям отправлять деньги другим пользователям мессенджера, исключая торговые счета, пишет ТАСС со ссылкой на издание techcrunch.com.

В настоящее время бета-версия доступна на iOS и Android, а денежные переводы возможны только между кошельками WhatsApp Pay. Однако разработчики планируют создать условия, при которых бы платежная система смогла работать и с другими сервисами. Компания уже заключила договоры с ведущими банками Индии, включая Государственный банк, ICICI Bank, HDFC Bank, and Axis Bank. Таким образом, пользователи смогут синхронизировать новый платежный сервис со своей банковской картой.

Пока не сообщается, когда WhatsApp Pay будет доступна пользователям в других странах.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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