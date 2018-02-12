Назначен директор театра драмы им. Ауэзова

Приказом министра культуры и спорта директором Государственного академического театра драмы им. Мухтара Ауэзова назначен казахстанский театральный режиссер Асхат Маемиров, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

Маемиров, по данным пресс-службы ведомства, входит в число современных арт-менеджеров, руководил ведущими организациями культуры и искусства – АО «Фонд духовного развития Казахстана», АО «Қазақ әуендері». В 2017 году возглавил одну из крупнейших музыкальных организаций Казахстана – Государственную концертную организацию «Қазақконцерт». Является художественным руководителем столичного театра «Астана Мюзикл» и вице-президентом Ассоциации театров Казахстана.

По стипендии «Болашак» обучался в Университете Сарбонна-3, прошел стажировку в Парижской национальной консерватории драматического искусства во Франции. В 2010 году защитил степень магистра театрального искусства в Российской академии театрального искусства ГИТИС.

Маемиров выступил режиссером-постановщиком таких спектаклей, как «Черная бурка» (Г.Хугаев) в ТЮЗе имени Мусрепова, «С любимыми не расставайтесь» (А.Володин), «Отец и сын» (Б.Беделхан) в театре им. Ауэзова, а также казахстанских мюзиклов «Ромео и Джульетта» (Ж.Пресгурвик), «Кыз Жибек» (Е.Брусиловский), «Астана» (Б.Гафу, А. Оренбургский). В 2009 году впервые в истории отечественных казахских театров спектакль «Случай в зоопарке» (реж. А.Маемиров) стал Лауреатом 1-го Международного театрального фестиваля имени М.Чехова в Нью-Йорке (США).

Напомним, прежнего директора драмтеатра им. Ауэзова Ерлана Билала в начале года уличили в получении взятки в размере 1,5 млн. тенге за предоставление в аренду помещений театра для новогодних утренников.