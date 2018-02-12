Назначены прокуроры Алматы и Павлодарской области

По согласованию с президентом приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова прокурором Алматы назначен Берик Жуйриктаев, прокурором Павлодарской области - Кайрат Абдиханов, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного органа.

По данным Генпрокуратуры, оба прокурора с 2016 года состояли в президентском резерве на должность прокурора области.

40-летний Берик Жуйриктаев работает в органах прокуратуры с 1999 года. С 2010 по 2013 годы являлся заместителем прокурора Алматы и первым заместителем прокурора Алматинской области. С октября 2013 года - первый заместитель прокурора города Алматы.

46-летний Абдиханов работает в органах прокуратуры с 1996 года. Возглавлял прокуратуры Жамбылского района и города Талдыкорган Алматинской области. С 2009 по 2017 годы являлся заместителем прокуроров Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Алматинской областей. С июля 2017 года - первый заместитель прокурора Алматинской области.

Также приказами генерального прокурора заместителями прокурора Актюбинской области назначены Галымжан Тлеубаев и Аскар Албытов, на должность прокурора Актобе - Рустем Салкенов.

31 января приказом генпрокурора от занимаемой должности «за совершение дисциплинарного проступка» был освобожден прежний прокурор Алматы Габит Миразов.