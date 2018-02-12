Усиливать финансовую дисциплину поручено Алмасхану Сматлаеву
Назначен замакима Восточно-Казахстанской области
Фото freepik.com

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на расширенном аппаратном совещании представил своего нового заместителя - им стал бывший руководитель управления экономики и бюджетного планирования области Алмасхан Сматлаев, сообщает в понедельник МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

28-летний Сматлаев имеет четыре высших образования по специальностям «экономика», «международная экономика», «финансы и кредит», «государственное и муниципальное управление». С 2012 по 2014 годы работал консультантом, советником секретариата члена коллегии - министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Представляя нового заместителя, Ахметов поручил Сматлаеву усилить финансовую дисциплину в регионе, а также уделять особое внимание внебюджетным источникам финансирования.

Ринат Омаров, ранее занимавший должность заместителя акима области, возглавит аппарат акима Восточного Казахстана.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Казахстане заблокировали приложение GetContact
Новости
Тамара Дуйсенова освобождена от должности главы Минтруда и соцзащиты
Новости
​Мадина Абылкасымова возглавила Минтруда и соцзащиты
Новости
В Кызылординской области произошел прорыв дамбы на Сырдарье
Новости
​Курс тенге упал до 327,18 за доллар
Новости
Четвертый НПЗ будет построен в Казахстане к 2024 году