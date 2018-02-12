Назначен замакима Восточно-Казахстанской области

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на расширенном аппаратном совещании представил своего нового заместителя - им стал бывший руководитель управления экономики и бюджетного планирования области Алмасхан Сматлаев, сообщает в понедельник МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

28-летний Сматлаев имеет четыре высших образования по специальностям «экономика», «международная экономика», «финансы и кредит», «государственное и муниципальное управление». С 2012 по 2014 годы работал консультантом, советником секретариата члена коллегии - министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Представляя нового заместителя, Ахметов поручил Сматлаеву усилить финансовую дисциплину в регионе, а также уделять особое внимание внебюджетным источникам финансирования.

Ринат Омаров, ранее занимавший должность заместителя акима области, возглавит аппарат акима Восточного Казахстана.