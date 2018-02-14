Шесть проектов на $363 млн будет запущено в Казахстане совместно с Китаем – Касымбек

Еще по пяти начнутся строительные работы
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Казахстан продолжает работу по открытию в индустриальной сфере казахстанско-китайских проектов. Как сообщил в среду в ходе отчетной коллегии министерства по инвестициям и развитию глава ведомства Женис Касымбек, в текущем году будет введено в эксплуатацию шесть проектов на $363 млн.
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