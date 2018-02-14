Еще по пяти начнутся строительные работы
Шесть проектов на $363 млн будет запущено в Казахстане совместно с Китаем – Касымбек
Фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Казахстан продолжает работу по открытию в индустриальной сфере казахстанско-китайских проектов. Как сообщил в среду в ходе отчетной коллегии министерства по инвестициям и развитию глава ведомства Женис Касымбек, в текущем году будет введено в эксплуатацию шесть проектов на $363 млн.

«Продолжается работа по 51 казахстанско-китайскому проекту в индустриальной сфере. Запущено четыре проекта, в этом году планируем ввести в эксплуатацию шесть проектов на сумму 363 миллиона долларов и начать строительные работы по пяти проектам на сумму 623 миллиона», - сообщил Касымбек.

Министр напомнил, что в общей сложности с китайской стороной Казахстан планирует реализовать 51 проект.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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