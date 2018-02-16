Дорожная полиция получит доступ к списку лиц, состоящих на психоневрологическом учете

В ближайшее время дорожная полиция получит доступ к реестру лиц, находящихся на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции министерства внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха в ходе встречи с депутатами сената парламента Республики Казахстан по вопросам безопасности дорожного движения, передает Казинформ . Данные меры приняты для предотвращения случаев несвоевременной осведомленности дорожной полиции о соответствующих болезнях водителей. В прошлом году было выявлено 60 лиц, имеющих водительское удостоверение и состоящих на психоневрологическом учете, сообщил вице-министр МВД Ерлан Тургумбаев.

Сенаторов интересовало, как можно решить вопрос о предотвращении дорожно-транспортных происшествий, подобных тому, что случилось в Астане, когда водитель, страдающий эпилепсией, сбил троих пешеходов. Как пояснил вице-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, в специальных центрах обслуживания населения врачами выдаются справки для получения водительских прав на основании данных реестра лиц, находящихся на психоневрологическом учете. Но случается так, что на момент получения справки водитель был здоров, а на учет был поставлен впоследствии. При этом, поскольку правилами не предусмотрено ежегодное проведение обследования всех водителей, человек продолжает водить автомобиль, а у полиции нет доступа к указанному реестру.

«Буквально на прошлой неделе у нас была рабочая встреча с Генеральной прокуратурой, с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам (КПССУ). Сейчас ведется разработка единого реестра административных правонарушений. В рамках этого реестра КПССУ взял на себя обязательство интегрировать наши базы. То есть, мы в автоматическом режиме будем получать такую информацию (о лицах, состоящих на психоневрологическом учете - прим.). В ближайшее время мы опробуем по Астане, потому что здесь уже планшеты есть. В дальнейшем, по стране мы, видимо, в течение трех месяцев этот вопрос закроем», - сказал Лепеха.