На борту упавшего самолёта находилось 66 человек
​Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Иране
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с крушением самолёта близ города Ясудж, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.

Накануне в Иране, в 22 километрах от места назначения разбился пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines. Он выполнял внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. На борту находилось 60 пассажиров, а также двое пилотов, двое бортпроводников и двое охранников.

Самолёт находился в эксплуатации 25 лет. Международный Красный Полумесяц направил на место крушения спасательные команды. Изначально представители авиакомпании заявляли, что все находившиеся на борту погибли, но затем Aseman Airlines заявила: «Из-за особенностей местности нам до сих пор не удалось добраться до места аварии, и, соответственно, мы не можем точно подтвердить гибель всех пассажиров».

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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