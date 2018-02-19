​Около 40 казахстанских сайтов были взломаны хакерами за выходные

На этих выходных система мониторинга ЦАРКА (WebTotem) обнаружила взлом около 40 казахстанских сайтов. Пострадавшие ресурсы находятся в доменной зоне KZ и реализованы на платформе Wordpress, сообщает в понедельник пресс-служба организации.

Около 15 пострадавших сайтов были взломаны хакером, использующим ник «mohamed.xo». Все эти ресурсы пользуются сервисом одной и той же хостинговой компании PS.kz. Ответственность за взлом других 25 сайтов взял хакер с ником «Am!Ne». Большинство из атакованных им сайтов размещены на общем сервере в HOSTER.KZ, однако среди них есть и клиенты сервисов PS.kz и IDNET. При этом только 5 сайтов отреагировали на кибератаку в течение суток.

«Без доступа к серверам сложно однозначно определить примененный метод атаки. Экспертами ЦАРКА проведена предварительная оценка пострадавших ресурсов - на большинстве пострадавших сайтах имеются несколько вариантов получения несанкционированного доступа, а общий уровень защищенности оценивается как низкий», - подчёркивает организация.

Со списком атакованых сайтов можно ознакомиться по этой ссылке.