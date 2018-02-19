​В Астане произведут реконструкцию 60 улиц

В 2018 году в Астане запланировано строительство и ремонт инфраструктуры как минимум на 60 улицах. По ним уже готова проектно-сметная документация. При благоприятных улицах их количество может возрасти до 110-160, сообщает в понедельник Елорда Инфо .

По 60 улицам уже готовы проектно-сметные документы, рассказал членам постоянной комиссии маслихата Астаны руководитель городского Управления автомобильных дорог Асхат Карагойшин. Серьезный ремонт также предполагается в жилом массиве Ондирис и в микрорайоне Юго-Восток. В этом году, по запросу депутатов, отраслевое управление включило в планы по строительству улицу Жанажол – от «горбатого моста» до ЖД, с расширением ее до четырех полос.

В настоящее время возобновлены работы в районе "Слободки", обеспечен проезд по Кумисбекова - от Сейфуллина до Богенбай батыра, от Кенесары до Абая, по Джангильдина и Кумисбекова до Сарыарки. Продолжится строительство по ул. Кумисбекова - на участке от Абая до Сейфуллина. Помимо этого, в 2018 году начнётся строительство уличного освещения по трем районам: по району «Алматы» - 34, в районе «Есиль» - 25 и в районе «Сарыарка» - 38 улиц.