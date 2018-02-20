Глава государства примет участие в открытии МФЦА

Официальная церемония открытия международного финансового центра «Астана» назначена на 5 июля текущего года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава МФЦА Кайрат Келимбетов. При этом, как отмечается материалах, предоставленных пресс-службой, в ней примет участие глава государства.

«В рамках плана мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Казахстана запланировано проведение официальной церемонии открытия МФЦА с участием главы государства, которое состоится 5 июля текущего года в здании конгресс-центра ЭКСПО», - говорится в тексте, распространенном пресс-службой.

По его словам, для участия в церемонии приглашены руководители крупнейших международных компаний, институтов развития, финансовых организаций.

«Предшествовать официальному открытию будут пленарные сессии по стратегическим направлениям развития МФЦА», - отметил Келимбетов.

Он также отметил, что одним из значимых событий будет проведение 13-го Всемирного исламского экономического форума, а также первой международной конференция МФЦА по правовым вопросам.