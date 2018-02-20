Гарифолла Есим планирует уже сегодня начать записывать имена близких людей на латинской графике

Об этом он во вторник заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций. Он также отметил, что для изучения языка в новом формате необходима не только адаптация, но и «сигнал желания, который нужно подключить». «В любом деле есть свой процесс адаптации. Я допустим, как гражданин Республики Казахстан, с сегодняшнего дня усиленно начну записывать фамилии имя и отчество близких людей на латинской графике, потому что адаптация начинается вот так. Я вам тоже советую», - сказал Есим.

По его мнению, каждый человек и организация должны начать процесс адаптации. Тем более, что в изучении казахского на латинице нет ничего сложного. «А что тут сложного вообще? Все эти буквы обозначены, они все нам известны. Я изучал немецкий, английский язык. Все языки этой группы мне известны, а для молодых вообще известны. Вы же молодежь друг другу пишете по латыни, так же? Так. Вам вообще делать нечего, это нам придется затрудниться. Поэтому эти буквы они понятны, и как обозначается каждая буква, тоже знаем. Теперь, несколько иначе там 7 или 8 букв специфических казахских. Но, боже мой, мы же казахи, мы же общаемся. Привыкать надо. Чураться не надо, привыкать надо», - заявил советник министр.

В целом же, по его мнению, чтобы выучить язык, нужно не так уж и много усилий: «Подключите сигнал желания, если вы подключите сигнал желания – все будет. Если вы не будет подключать сигнал желания – запоздаете, опоздаете. Поэтому с сегодняшнего дня надо приступить к этому делу (к изучению казахского на латинице - V). Я думаю, что все кто нас слышит сейчас – все государственные и не государственные учреждения они говорят: Мы должны сейчас (начать)».