​Комитет госдоходов проводит внутреннюю проверку по факту задержания таможенников на юге страны

Комитет государственных доходов проводит внутреннюю проверку по факту задержания 19 сотрудников таможенных органов Казахстана в ходе спецоперации на юге страны, сообщил глава этой структуры Ардак Тенгебаев в пятницу. Одновременно Тенгебаев попросил журналистов не связывать напрямую нынешние задержания с ограничениями на казахстанской границе в октябре 2017 года — те мероприятия, по его словам, были связаны с провозом контрабандных товаров в Кыргызскую Республику и с достоверностью документированного оформления ввозимых товаров из Кыргызстана в Казахстан и транзитом в другие страны, пишет Sputnik Казахстан .

Точное количество задержанных таможенников - 19 человек - на коллегии комитета назвал заместитель генпрокурора Ерлик Кененбаев, который выразил недоумение по поводу того, что «деятельность и поведение» этих сотрудников оставались вне поля зрения органов внутренней безопасности комитета госдоходов.

«Были задержаны сотрудники таможенных органов Южно-Казахстанской и Алматинской областей, пока мы полной информацией не владеем, но связано это с вопросами контрабандного ввоза товаров, поэтому сейчас проводится расследование. Мы уже начали свою внутреннюю проверку сразу после получения информации. У меня выехали сотрудники таможенного блока, сотрудники внутренней безопасности, центрального аппарата службы экономических расследований, а также Алматинского и Южно-Казахстанского регионов» , - сказал Тенгебаев журналистам.

Спецоперация по ликвидации восьми ОПГ проведена 15-16 февраля Комитетом нацбезопасности совместно с Нацбюро по противодействию коррупции при координации Генпрокуратуры. В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а также городе Алматы задержаны 35 человек, в том числе трое граждан Кыргызстана. Суд санкционировал арест для 33 из задержанных – это таможенники, пограничники, брокеры, посредники, а также члены ОПГ.