Его деятельность на посту президента одобряют только 35% американцев
​Рейтинг популярности Дональда Трампа в США вновь снизился
Фото с сайта nbc.com

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа вновь снизился. Его деятельность Трампа на посту президента одобряют только 35% американцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса CNN, который был проведен с 20 по 23 февраля, сообщает в понедельник Коммерсант.

Как отмечает телеканал, на популярности президента отразилась трагедия, произошедшая 14 февраля в школе в штате Флорида, где ученик расстрелял 17 человек. Результаты опроса показали, что 54% респондентов не одобряют позицию Дональда Трампа в отношении контроля за оборотом оружия. За ужесточение законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия в США, выступили 70% опрошенных.

Ранее под давлением общественной критики, обрушившейся на власти после стрельбы в школе, Трамп дал указание Минюсту разработать законопроект, который запретит приспособления, позволяющие легко и законно переделывать полуавтоматические винтовки в автоматические.

Что касается поддержки республиканцев, то деятельность Трампа одобряют 80% однопартийцев. Но о поддержке среди демократов говорить не приходится — лишь 5% респондентов позитивно оценивают его работу.

В декабре популярность американского президента достигла минимального значения (32%) со дня его инаугурации 20 января. Однако после объявления налоговой реформы в январе число поддерживающих Дональда Трампа граждан США несколько повысилось — до 40%. При этом сам Трамп считает свой первый год президентства успешным.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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