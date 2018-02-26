​Градсовет Алматы утвердил новую концепцию ТРЦ «Алмалы»

«Наземная территория торгового-развлекательного центра «Алмалы» изменит свою концепцию и станет более комфортна для горожан: теневые элементы, фонтаны, малый амфитеатр и выделенная зона для высадки пассажиров вдоль проспекта Сатпаева, - все это делается для удобного и безопасного времяпровождения жителей и гостей южной столицы. На территории ТРЦ «Алмалы» после реконструкции, к детской площадке добавятся мини-скалодром для активного подросткового отдыха и зона для паркура. Так же хотелось бы отметить, что все зеленые насаждения будут сохранены», - рассказала генеральный директор ТОО «Алмалы Трэйд» Анастасия Петранцова.

В обновлённом торгово-развлекательном центре «Алмалы» появятся комната матери и ребенка, детские площадки, кинотеатр, зона фуд корта, рестораны и кофейни, супермаркет, книжные бутики, магазины игрушек, бутики национальных сувениров и многое другое. Так же будет презентовано несколько уникальных инсталляций для активного образа жизни и всестороннего развития.