​В столице объявлен новый этап смягчения ограничительных мер

Бизнес-центры, где свои услуги могут оказывать адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, консалтинговые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туроператоры и т.д., будут работать в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов.

Центр семейного отдыха Ailand, расположенного в ТРЦ «Хан Шатыр» , включая театр аниматрониксов «Джунгли» и Океанариум, должны обеспечить работу по типу галерей, позволяя находиться в каждой зоне не более 10 посетителям. Заполняемость пляжного клуба SkyBeachClub, а именно бассейнов без водных аттракционов, не должна превышать 50% от проектной мощности. Обоим объектом запрещается работать в выходные и праздничные дни. В обоих местах должны усиленно соблюдаться санитарно-противоэпидемические меры и проводиться профилактические мероприятия.

Заведения общественного питания по-прежнему должны поддерживать заполняемость, не превышающую 30 посадочных мест внутри помещения и столько же – на летней площадке. Между крайними местами соседних столов должна соблюдаться физическая дистанция не менее 2 метров, а за одним столом сидеть не более 4-6 человек. График их работы изменён: в будние и выходные дни они могут принимать посетителей с 9 до 24 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки – они могут работать с 9 до 22 часов. Проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий по-прежнему запрещается.

Вместе с тем в столице разрешили междугородние внутриобластные автобусные и микроавтобусные перевозки, но с обязательным условием соблюдения санитарно-противоэпидемических мер и профилактических мероприятий.

Работу также могут начать образовательные центры, кружки для детей и взрослых, детские центры развития, но по предварительной записи и группами до 5 человек. Они могут работать только в будние дни с 9 до 18 часов и с условием санитарно-противоэпидемических мер и выполнения профилактических мероприятий.