Парламент и правительство должны вести работу только на государственном языке – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает необходимость повышения статуса государственного казахского языка. В частности, деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на нем, заявил он.

«Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода», - сказал Назарбаев в ходе встречи с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым в понедельник, сообщила Акорда.

«Президент Казахстана, отметив важность поэтапного перехода на латинскую графику, поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку», - говорится в сообщении.

На минувшей неделе президент утвердил изменения в указ о переходе на латиницу, которые предусматривают отказ от использования апострофов и вводят акуты.

Полный переход казахского языка на латинскую графику должен произойти до 2025 года.