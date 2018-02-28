Сервисы Chocotravel и Aviata.kz объединят бизнес

Сервисы продажи авиа и железнодорожных билетов Chocotravel и Aviata.kz заявили об объединении бизнеса. После слияния общий оборот компании достигнет более $100 млн. Chocofamily намерена инвестировать в общий бизнес порядка 600 млн. тенге, заявили на пресс-конференции в среду основатель Aviata.kz Алексей Ли и основатель Chocofamily Рамиль Мухоряпов.

Во время презентации Ли рассказал, что последние 4 года компании вели ожесточённую борьбу за долю рынка: «Но на определённом этапе у компаний происходило дублирование функций. Разработка одного программного продукта – будь то запуска продажи железнодорожных билетов, или чего-то другого – занимал у программистов около полугода. И с точки зрения клиентов дублирование функций не приносило никакой пользы».

И хотя Aviata.kz сохраняла лидерские позиции, компании, по словам Ли, приходилось разрывать ресурсы на два рынка – казахстанский и индонезийский. «Сейчас, оркестрируя стратегическое развитие, мы сможем заниматься им эффективнее. Инвестиции Chocofamily, которые поступят в компанию в большом размере, позволят только укрепить и усилить позиции общего бизнеса», - подчеркнул он.

Мухоряпов, в свою очередь, назвал эту сделку прецедентной, поскольку казахстанские предприниматели не так часто готовы объединяться и делить управление. С Ли же его сблизила поездка в штаб-квартиру компании Google в 2016 году: «Тогда мы поняли, что культурно очень близки, и поняли, что занимаемся не тем – мы делаем классные вещи, но на относительно малом рынке Казахстана. Мы знакомились с большими компаниями и пришли к выводу, что денег в мире гораздо больше. В итоге было решено не тратить ресурсы на бессмысленную конкуренцию, объединиться, обменяться опытом и вместе пойти в мир».

Структура объединения предполагает именно слияние компаний, но не поглощение, отметил Ли. Состав руководства компанией будут формировать компании Chocofamily и Трансавиа, а также два физический лица – Анна и Алексей Ли. Вместе с этим, внешним независимым директором станет Николай Бабешкин, генеральный директор объединённой компании «Колёса-Крыша-Маркет». Со своей стороны каждая компания также определит двух человек, который войдут в состав наблюдательного совета.

Компании начали переговоры в мае 2017 года, но с того момента их команды ещё не проводили совместных совещаний. Отчасти поэтому будущая компания пока не планирует объединять сервисы. «У нас есть небольшие культурные особенности, поэтому на ближайший квартал мы взяли время познакомиться командами, обменяться опытом и посмотреть, что будет происходить. Финансовые инструменты мы совмещаем, появятся объединённые объёмы, которые позволят получить наилучшие условия для клиентов обоих сервисов. При этом каждый из брендов будет управляться независимо», - подчеркнул Ли.

По его словам, сегодня компании совместно заполняют порядка 27-30 самолётов. Однако, по словам Мухоряпова, у них есть существенный потенциал для наращивания объёмов: «Как Choco мы около 2 лет думали о выходе в другую страну. Но нам не хватает команды, организационного ресурса, которая готова много делать для этого». Рассказав о будущей цели выхода на IPO, Мухоряпов не исключил возможности объединения и поглощения других компаний.

Пока же на международный рынок компания может пойти под брендом Aviata.kz, который ему более известен. Однако сформулированных планов у неё пока нет, но стратегическими направлениями останутся страны СНГ и Юго-Восточной Азии. При этом в Индонезии компания может пересмотреть стратегию развития, а на второй рынок планирует выйти уже в этом году.

Aviata.kz была основана в 2013 году, сегодня в компании работает более 60 человек. К нынешнему моменту объёмы её продаж достигли 45 тыс. авиабилетов и 25 тыс. железнодорожных билетов в месяц. Chocotravel также основана в 2013 году, и ежемесячно продаёт по 40 тыс. авиабилетов и 5 тыс. железнодорожных билетов.