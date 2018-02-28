Проект комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями будет разработан до конца мая – Досаев

До конца мая министерство здравоохранения должно разработать проект комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщил в среду в ходе отчетной коллегии ведомства вице-премьер Ерболат Досаев. Вместе с тем он отметил, что во главу угла в данном вопросе должна встать профилактика, которая «стоит гораздо дешевле».

«До конца мая должен быть разработан проект комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, которым необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению высокоэффективной ранней диагностики при лечении рака на основе передового международного опыта», - рассказал Досаев.

По его мнению, в области сердечно-сосудистых заболеваний правительство сделало «хорошие шаги», есть определенные успехи, однако онкология пока «остается нашей главной проблемой».

«Конечно, сейчас поступает очень много бюджетных заявок, по строительству онкологических диспансеров, клиник и так далее. Но самое главное в области онкологии - это ее профилактика, которая стоит гораздо дешевле, и можно проводить более эффективные мероприятия, чем сегодня мы имеем», - подчеркнул вице-премьер.