Минюст намерен защитить права граждан при изъятии земельных участков для госнужд

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража». Как сообщил депутатам министр юстиции Марат Бекетаев, документом предлагается исключить различные комиссии по договорам банковских займов, законодательно закрепить вопрос изъятия земель для государственных нужд по справедливой компенсации, а также обеспечить законность прав граждан при конфискации имущества.

Как отметил министр, законопроект содержит пять блоков поправок, направленных на обеспечение защиты прав собственников. В первую очередь, речь идет о договорах банковских займов.

«Предлагается исключить комиссии по счету, связанные с выдачей кредита и обслуживанием. В этих целях предусмотрен запрет банкам на установление и взимание комиссии по договорам о выдаче банковского кредита, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также зачислять долг на банковский счет и комиссии за ведение банковского счета. Так как указанные операции являются составной частью процесса кредитования. Поэтому, по ним с физических лиц не должны сниматься дополнительные комиссии», - пояснил министр.

Кроме того, для предотвращения искусственного увеличения долга заемщика, являющегося физлицом, предусматривается приостановление начисления банковских процентов после просрочки на шесть месяцев по ипотечным договорам. А для обеспечения целевого использования сумм алиментов на банковских счетах предлагается «установить запрет на применение взыскания алиментов в бесспорном порядке, в том числе путем применения платежного требования».

К тому же, в рамках поправок предусматривается положение о самостоятельной реализации заложенного имущества залогодателем.

«Это будет стимулировать должника реализовать имущество по максимально высокой цене», - считает глава Минюста.

Второй блок, по его информации, содержит поправки касательно принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд.

«Предлагается разрешить изъятие земельных участков для государственных нужд только в случае соблюдения условий предоставления другого земельного участка или по рыночной цене», - подчеркнул Бекетаев.

Также ряд норм законопроекта направлен на вопросы обеспечения законности при конфискации имущества. К примеру, разработчик предлагает включить в перечень вопросов, изучение которых относится к компетенции прокуроров, рассмотрение вопроса – имеет ли отношение к преступлению имущество, являющееся основанием для предполагаемой конфискации. Также при вынесении решения в судебной совещательной комнате будет решаться вопрос доказанности, подлежит ли конфискации имущество.

«Вместе с тем, при назначении судом наказания в виде конфискации имущества предусматривается указание в приговоре, какое именно имущество подлежит конфискации», - добавил Бекетаев.