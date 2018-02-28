Из накопителя извлечено 5 млн кубометров ила
Проблема зловонного запаха Талдыколя решена - аким Астаны
Фото Жанары Каримовой

Зловонный запах, исходивший из накопителя сточных вод Талдыколь, ликвидирован после извлечения ила и увеличения производительности очистных сооружений, сообщил в среду аким Астаны Асет Исекешев на отчетной встрече с населением.

«…решена одна из актуальных проблем города - ликвидация зловонного запаха от накопителя сточных вод Талдыколь. Объем извлеченного ила составил 5 млн кубометров. Увеличена производительность очистных сооружений на 118 тыс кубов в сутки», - сообщил градоначальник.

Он также сообщил, что в 2017 году в кратчайшие сроки был построен магистральный водовод протяженностью 2,5 км. В 2018 году акиматом планируется продолжить реконструкцию магистрального водовода протяженностью 48 км,

Кроме этого, в планах у акимата «модернизировать насосную станцию первого подъема и начать строительство новой насосно-фильтровальной станции и канализационного коллектора, а также произвести водопонижение озера Малый Талдыколь в паводковый период», сообщил Исекешев.

Общая стоимость данных проектов - 68 млрд тенге, на 2018 год предусмотрено 9 млрд тенге.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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