Казахстан и Узбекистан создадут совместную рабочую группу по спасению Арала

Казахстан и Узбекистан планируют создать рабочую группу, которая совместно будет работать над спасением Арала, сообщил посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев, передает Казинформ.

«Мы достигли договоренности по совместным действиям по спасению Арала. В Каракалпакстане накоплен определенный опыт в борьбе с опустыниванием, также имеется хороший опыт работы, связанный с насаждениями различных растений, особенно, в посадке саксаула. Таким образом, совместная работа специалистов Казахстана и Узбекистана позволит найти наиболее эффективные методы», - приводит агентство слова дипломата.

Утембаев также проинформировал, что страны планируют создать рабочую группу, которая будет изучать новые методики водосбережении и эффективного использования воды.

Летом этого года в Казахстане планируется встреча президентов стран Центральной Азии, на которой они обсудят вопрос спасения Арала. Узбекистан в последние полтора года занимает более активную, чем когда-либо, позицию по вопросу совместных действий государств региона по спасению моря.

Аральское море в середине XX века было четвертым по величине в мире, однако активное использование вод впадающих в него Амударьи и Сырдарьи в сельском хозяйстве, привело к высыханию моря. Оно началось в 1960-х и не остановлено до сих пор. Казахстан с конца 1990-х сосредоточил усилия на спасении северной части моря – Малого Арала.

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