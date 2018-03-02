Казахстанский «Диснейленд» будет построен близ Алматы - Kazakh Tourism

«Одним из базовых проектов мы считаем создание парков развлечений», - сказал Дуйсенгалиев в ходе брифинга для дипломатического корпуса, посвящённого расширению сотрудничества Казахстана с зарубежными странами в области туризма.

Он привёл в пример парк развлечений Диснейленд, отметив, что «в Казахстане ни одного подобного проекта нет». «Мы считаем, что пришло время создавать такие объекты, но со своей спецификой. Мы хотим использовать идею с использованием традиционных персонажей казахской мифологии и сказок и одновременно соответствовать всем современным трендам, чтобы это были всеми узнаваемые образы и все виды активностей», - сказал Дуйсенгалиев.

По его словам, «такой объект будет реализован в Алматинской области в 40 километрах от Алматы».

При этом Дуйсенгалиев не сообщил подробностей проекта, в частности, сроков его создания и объем инвестиций в него.