Его отличием от известного парка развлечений станут герои казахских сказок и легенд
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Казахстанский «Диснейленд» будет построен близ Алматы - Kazakh Tourism
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казахстанский «Диснейленд» будет построен близ Алматы, сообщил заместитель председателя правления национальной компании «Kazakh Tourism» Тимур Дуйсенгалиев.

«Одним из базовых проектов мы считаем создание парков развлечений», - сказал Дуйсенгалиев в ходе брифинга для дипломатического корпуса, посвящённого расширению сотрудничества Казахстана с зарубежными странами в области туризма.

Он привёл в пример парк развлечений Диснейленд, отметив, что «в Казахстане ни одного подобного проекта нет». «Мы считаем, что пришло время создавать такие объекты, но со своей спецификой. Мы хотим использовать идею с использованием традиционных персонажей казахской мифологии и сказок и одновременно соответствовать всем современным трендам, чтобы это были всеми узнаваемые образы и все виды активностей», - сказал Дуйсенгалиев.

По его словам, «такой объект будет реализован в Алматинской области в 40 километрах от Алматы».

При этом Дуйсенгалиев не сообщил подробностей проекта, в частности, сроков его создания и объем инвестиций в него.

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