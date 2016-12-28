Гид по выходным. Новогодние праздники

Новый год считается семейным праздником и традиционно его встречают дома, в окружении близких людей. Если привычный сценарий и неизменная обстановка (калейдоскоп из выпусков «Голубого огонька» с Максимом Глакиным за 2005 год на КТК, «Иронии судьбы или с легким паром» и всех частей «Одного дома) вам вдруг наскучила, то в новогодней подборке «Гида по выходным» можно узнать об альтернативах домашним посиделкам.

Впереди казахстанцев ожидают новогодние каникулы. Поскольку праздничное 1-ое января выпадает в будущем году на воскресенье, то выходной переносится на 3 января, 4 января – первый рабочий день 2017 года.

29 декабря в казахстанский прокат выходит мультфильм о приключениях уже известных казахстанцам русских богатырях «Три богатыря и морской царь». На этот раз троица отправится на дно (крупнокалиберный символизм), чтобы вновь спасти князя киевского, на этот раз от морского царя. Продолжительность мультфильма: 83 минуты.

В тот же день в прокат выйдет казахстанский фильм «Бизнес по-казахски» Нурлана Коянбаева, в котором шоумен и ведущий играет главную роль. Фильм повествует о горе-предпринимателе, владеющим гостиницей в Алматы. Когда бизнес оказался на грани банкротства, главный герой отправляется в казахский аул, чтобы призвать на помощь свою многочисленную родню, готовую работать бесплатно. Такой вот казахский бизнес глазами создателей фильма.

5 января (уже вполне рабочий день) в прокате стартует долгожданный фильм Рустема Абдрашова «Казахское ханство: алмазный меч». Долгожданный, потому что посвящен 550-летию Казахского ханства, которое страна широко отмечала в 2015 году. Напомним, что фильм, вышедший двумя годами позже ожидаемого срока, снимался не только на государственные деньги, но и на частные пожертвования. Поэтому пойти и узнать, что же из этого грандиозного (и для некоторых одиозного) проекта все-таки вышло, стоит.

Если вы проводите выходные в Алматы

Если вы или ваше дитя неравнодушны к выступлениям клоунов, жонглеров, ростовых кукол и других цирковых артистов, то вас может заинтересовать новогодняя сказка Мурата Мутурганова, в которой рассказывается о жизни двух диаметрально разных клоунах из страны Смайл: добром и злом. Злой клоун задумал похитить Санта Клауса (не Деда Мороза, клоуны ведь из страны Смайл), но, по канонам новогодней сказки, у него не выйдет. Представление Мутурганов и его команда проводят каждый день вплоть до 7 января. Подробнее с расписанием сказки и стоимостью билетов можно ознакомиться на сайте труппы.

Еще на ростовых кукол можно посмотреть 7 января во Дворце республики, где состоится шоу московского антрепризного театра ростовых кукол детский новогодний спектакль «Щенячий патруль. Щенки спасают Новый год». Название шоу практически в полной мере раскрывает его содержание. Чуть больше интриги в другом детском шоу «То, чего не может быть» от театра «Жас сахна». Артисты покажут шоу в пятницу, 30 декабря в 10:00, 13:30 и 15:00. Как заявлено в афише театра, в шоу задействованы животные, дети и живой Дед Мороз.

Так как выходных дня всего четыре и уехать куда-то далеко можно не успеть, то близлежащие курорты вполне хороший вариант встречи Нового года. Например, в четырех часах езды от Алматы в Чундже – базы отдыха с говорящими названиями «Люкс» и «Мираж» предлагают встретить 2017-ый год, погрузившись в знаменитые горячие источники. Выезд из города запланирован на 7 утра субботы, 31 декабря. Провести новогоднюю ночь можно и ближе к дому – горный курорт «Лесная сказка» 31 декабря проводит гала-ужин с выступлением групп RinGo и JCS, диджеев и шоу-балета. В программе также предусмотрены развлечения для детей. Проживание в «Лесной сказке» на новогодних выходных обойдется недешево – от двухсот тысяч тенге за сутки за стандартный номер. Кыргызстанский горнолыжный курорт «Каракол» – излюбленное место алматинских лыжников и сноубордистов. Проживание в гостевых домах города Каракол начинается от $10, стоимость зависит от расположение к горнолыжной базе. Подробнее о горнолыжных курортах Казахстана и Кыргызстана можно найти в outdoor-блоге журналиста Александра Габченко.

Если вы проводите выходные в Астане

Вечер 31 декабря жители Астаны смогут провести на набережной, где будет организованы массовые катания на коньках. С 9 часов вечера и до 3 часов утра у «Хан Шатыра» будет идти празднование Нового года, концерт казахстанских звезд будет проходить на городской площади перед акиматом столицы. В трех точках: возле «Хан Шатыра», на набережной реки Есиль и в сквере на Абылай хана-Пушкина, будет запущен праздничный салют. Кстати, ближе к Новому году погода в столице ухудшится, ожидается снег и метель.

Многие отели и курорты, расположенные в Боровом, также предлагают новогоднюю программу. Стоимость пакета «Новый год 3 ночи» в Rixos Borovoe начинается от 550 200 тенге. Подойдет любителям творчества российской певицы Анны Седоковой; она будет выступать в отеле в новогоднюю ночь. Для детей предусмотрена отдельная программа. Впрочем, в том же Боровом есть новогодний тур дешевле – от 100 тысяч тенге, который включает в себя СПА, развлекательные шоу для детей и взрослых. За отдельную плату можно покататься на лыжах, снегоходе, коньках.

Стоит отметить, что Новый год – отличный повод навестить своих родных в других регионах Казахстана. По этому случаю, стоимость билетов на все направления поездов «Тулпар-Тальго» с датой отправления на 31 декабря будет в два раза ниже. Встретить Новый год в поезде – это тоже своего рода романтика.

Новый год вне Казахстана

Если вы располагаете подобным бюджетом и открытой шенгенской визой, то имеет смысл рассмотреть варианты встречи Нового года не в поезде «Алматы-Арысь», а где-нибудь в Европе: билет в Прагу на 30 декабря-3 января будет стоить от 150 тысяч тенге. Национальный перевозчик Air Astana предлагает своим подписчикам в Twitter, еще не решившим, как и где встречать Новый год, отправиться в Казань, Татарстан. Билет эконом-класса на сайте авиакомпании на аналогичные даты стоит 94 173 тенге. Очень живо Новый год будут встречать в Москве, куда с недавних пор можно недорого слетать лоукостером «Победа» (билет обойдется приблизительно в 30 тысяч тенге в обе стороны). На вечер 31 декабря в столице России намечаются как минимум 8 многообещающих вечеринок до утра, среди которых традиционная новогодняя ночь в «Стрелке», тематическая вечеринка «100 лет революций в новогоднюю ночь» в отеле «СтандАрт», рейв-вечеринка в баре «Газгольдер».