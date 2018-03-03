США продлили антироссийские санкции из-за ситуации на востоке Украины

Речь идет о продлении ограничительных мер, введённых правительством США в марте и декабре 2014 года.
Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций в отношении России. Они были введены в 2014 году в связи с началом политического кризиса в Украине, сообщает в субботу Коммерсант.
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