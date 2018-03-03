Речь идет о продлении ограничительных мер, введённых правительством США в марте и декабре 2014 года.
США продлили антироссийские санкции из-за ситуации на востоке Украины
Фото с сайта usnews.com

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций в отношении России. Они были введены в 2014 году в связи с началом политического кризиса в Украине, сообщает в субботу Коммерсант.

Уточняется, что речь идет о продлении ограничительных мер в отношении России, которые были введены правительством США 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года. «Действия и политика, рассматриваемые в этих исполнительных распоряжениях, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 года, и меры, принятые 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны продолжаться и после 6 марта 2018 года»,— говорится в распоряжении.

В середине декабря госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что антироссийские санкции будут действовать до восстановления территориальной целостности Украины. Первые «секторальные санкции» из-за ситуации в Украине США ввели в отношении российских оборонных, сырьевых компаний и банков. Тогда под ограничения попали Газпромбанк, ВЭБ, «Роснефть» и НОВАТЭК, концерны «Алмаз-Антей», «Калашников», Уралвагонзавод и другие. Эти санкции были продлены в марте 2016 года на год. Затем в январе 2017 года США Барак Обама подписал указ об очередном продлении санкций еще на год.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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