США продлили антироссийские санкции из-за ситуации на востоке Украины

Уточняется, что речь идет о продлении ограничительных мер в отношении России, которые были введены правительством США 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года. «Действия и политика, рассматриваемые в этих исполнительных распоряжениях, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 года, и меры, принятые 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны продолжаться и после 6 марта 2018 года»,— говорится в распоряжении.