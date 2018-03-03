​В Байконуре ликвидируют последствия подтоплений дорог и дворов

Подтопление вызвало скопление талых вод, осадки и отсутствие ливневой системы
В городе Байконур четвертые сутки продолжаются работы по ликвидации подтопления автомобильных дорог и дворовых территорий. Его причиной стало скопление талых вод, обильные дожди и отсутствие ливневой системы в городе, сообщает Казинформ.
Еще по теме:
- Связь с первым ангольским спутником потеряли после его выхода на орбиту
- До конца года с «Байконура» будет осуществлено три пуска - Роскосмос
- Эскизный проект ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре будет готов до ноября - Роскосмос
- Россия разработает новую ракету среднего класса при содействии Казахстана
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые