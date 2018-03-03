Подтопление вызвало скопление талых вод, осадки и отсутствие ливневой системы
​В Байконуре ликвидируют последствия подтоплений дорог и дворов
Фото с сайта inform.kz

В городе Байконур четвертые сутки продолжаются работы по ликвидации подтопления автомобильных дорог и дворовых территорий. Его причиной стало скопление талых вод, обильные дожди и отсутствие ливневой системы в городе, сообщает Казинформ.

По информации пресс-службы городской администрации, в целом ситуация в городе стабилизировалась. Однако в 7-м микрорайоне города положение осложнилось в связи с порывом водопровода, ведущего к нескольким домам, и подтоплением подвалов в домах № 3,4,5. На месте порыва на водопроводе выполнены аварийно-восстановительные работы, последствия порыва устраняются, уровень воды значительно понизился.

Однако из-за мороза часть воды в 7-м микрорайоне замерзла. Образовавшийся лед вывозится с помощью спецтехники. Работники жилищного хозяйства продолжают откачку воды. В работах задействованы автомобили с насосами и мотопомпы.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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