​Государство увеличит число грантов по техническим специальностям и будет строить общежития – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе выступления на совместном заседании палат парламента поручил увеличить число грантов по техническим специальностям на 20 тыс. мест. Вместе с этим, он заявил о намерении государства помогать строительству студенческих общежитий через проекты государственно-частного партнёрства. Благодаря этому к 2022 году в стране должны появиться общежития для 25 тыс. студентов колледжей и вузов.

По его словам, сегодня в вузах страны обучается более 530 тыс. молодых людей, из которых почти 30% обучаются по государственным грантам: «В 2018-2019 учебном году поручаю дополнительно выделить 20 тыс. грантов к тем 54 тыс., выделяемым ежегодно. Из них 11 тыс., если необходимо и больше, пойдут на обучение бакалавров по техническим специальностям, то есть там, где есть спрос для новой экономики, индустриальной программы, которую мы проводим».

Он убеждён, что новые гранты позволят подготовить тысячи специалистов в области инженерии, робототехники и нанотехнологий. Наряду с этим он поручил повысить стоимость новых грантов во всех вуза по техническим и сельскохозяйственным специальностям. Они должны сравняться со стоимостью грантов в национальных вузах.

Кроме того, он обратил внимание на наличие проблем в части жилищных условий студентов: «Мне известно, что многие иногородние студенты страдают, арендуя жильё в ветхих помещениях на окраине городов, чтобы переночевать и жить. Конечно, о качественном образовании в таких условиях речь не может идти». В связи с этим он считает необходимым развернуть широкое строительство студенческих общежитий на основе государственно-частного партнёрства.

«Государство, со своей стороны, через министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возвращение части инвестиций, направленных на их строительство. Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 25 тыс. мест. Это позволит полностью решить вопрос с учётом роста потребностей в ближайшие годы», - резюмировал он.