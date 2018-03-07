Порты Курык и Актау будут включены в транзитный маршрут специальных грузов для Афганистана

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан». Как сообщил депутатам министр иностранных дел, данным документом порты Курык и Актау войдут в транзитные маршруты Америки.

«В прошлом году американская сторона обратилась с просьбой внести изменения в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан. В частности, американской стороной предложено включить порты Курык и Актау в транзитный маршрут, что позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу – Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан. Таким образом, подписанный протокол не меняет сути соглашения. Он лишь дополняет перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык», - пояснил Абдрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что само соглашение было подписано 20 июня 2010 года. Наряду с этим на сегодняшний день действует соглашение между правительствами Казахстана и США о воздушном транзите груза и персонала через территорию республики в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан».

«Принимая стратегию США по Южной Азии и Афганистану, а также стратегию национальной безопасности США, разработанную администрацией президента Трампа, стабилизация ситуации в Афганистане является одним из приоритетных направлений внешней политики Вашингтона», - также подчеркнул Абдрахманов.

В целом, по информации министра, Казахстан на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь Афганистану: строит больницы, школы и другие объекты и постоянно выделяет средства на эти цели. Кроме того, более тысячи афганских студентов получили образование в казахстанских вузах.

«В свое время правительство выделило средства в объеме 50 млн долларов США» на помощь Афганистану, сообщил глава МИД.