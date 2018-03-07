В Астане отменили занятия для учеников начальных классов второй смены

Причина тому ухудшение погодных условий
В Астане в среду отменены занятия для учеников второй смены начальных классов, сообщает Казинформ.
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