Причина тому ухудшение погодных условий
В Астане отменили занятия для учеников начальных классов второй смены
Фото Чингиза Бакишева

В Астане в среду отменены занятия для учеников второй смены начальных классов, сообщает Казинформ.

«7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются», - говорится в сообщении управления образования города.

Согласно прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», в среду в столице ожидаются осадки, днем 8-10 мороза, ночью 11-13. Ранее в Акмолинской области было объявлено штормовое предупреждение. Местами порывы ветра могут достигать 30 м/с. Также в Астане ожидается гололед, метель, ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90%.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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