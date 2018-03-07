В Астане отменили занятия для учеников начальных классов второй смены

В Астане в среду отменены занятия для учеников второй смены начальных классов, сообщает Казинформ .

«7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены отменяются», - говорится в сообщении управления образования города.

Согласно прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», в среду в столице ожидаются осадки, днем 8-10 мороза, ночью 11-13. Ранее в Акмолинской области было объявлено штормовое предупреждение. Местами порывы ветра могут достигать 30 м/с. Также в Астане ожидается гололед, метель, ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90%.