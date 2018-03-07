Главы МИД России, Ирана и Турции 16 марта могут назвать дату следующих переговоров по Сирии в Астане

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции на встрече, которая состоится в Астане 16 марта, примут совместное заявление, где может быть отражена дата девятого раунда переговоров по Сирии в столице Казахстана, сообщил глава МИД республики Кайрат Абдрахманов.

«По имеющимся у меня сведениям, страны-гаранты, главы МИД Ирана, России и Турции намерены принять совместное заявление. У них есть такое намерение. Наверное, в этом документе будут отражены основные направления продвижения астанинского процесса, в том числе возможные сроки следующего раунда», - сказал Абдрахманов журналистам в кулуарах парламента,

По его словам, Казахстан возлагает "очень большие надежды" на предстоящую встречу глав МИД России, Ирана и Турции. "Они намерены не только подвести итоги работы, которую они провели за прошлый год, достаточно плодотворная работа, ощутимые результаты, но и в свете трагического развития событий, в частности, в Восточной Гуте, они наметят пути дальнейшей работы в рамках астанинского процесса», — сказал Абдрахманов.