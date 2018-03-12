Генпрокурор поручил разработать план по улучшению надзора в сфере окружающей среды

«Генеральный прокурор подверг критике деятельность природоохранных прокуроров, отметив их пассивность, недостаточную эффективность работы, отсутствие своевременного реагирования на нарушения экологического законодательства», - говорится в пресс-релизе.

«Практически ежедневно в СМИ, социальных сетях общество публично обсуждает вопросы охраны здоровья от вредного воздействия на окружающую среду. Звучит критика в адрес уполномоченных госорганов о бездействии на загрязнение атмосферного воздуха, отсутствие питьевой воды, стихийное хранение твердо-бытовых отходов, паводки. Все это требует выработки конкретных предложений по улучшению положения в сфере экологии», - цитирует пресс-служба слова Кожамжарова.

Он поручил разработать комплексный план мероприятий по повышению эффективности прокурорского надзора за законностью в сфере охраны окружающей среды на текущий год, а также проанализировать судебно-следственную практику по уголовным делам об экологических правонарушениях, обратив внимание на характер и системность нарушений с целью выработки профилактических мер.

«Заслушав отчеты, Генеральный прокурор акцентировал внимание прокуроров Южно-Казахстанской области на необходимости усиления надзора в вопросах выделения земельных участков в водоохранных зонах, хранения и утилизации твердо-бытовых отходов, Восточно-Казахстанской – на вопросы загрязнения атмосферного воздуха, обеспечения чистой питьевой водой отдельных населенных пунктов, Акмолинской – на целевое расходование бюджетных средств на развитие Щучинско-Боровской курортной зоны и строительство гидросооружений, Мангистауской областей – на проблемы утилизации морских судов с нефтепродуктами на борту и загрязнение земли отходами производства», - также приводятся детали в сообщении.

Надзор за экологической безопасностью обеспечивают 11 специализированных прокуратур.