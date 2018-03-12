Кожамжаров считает, что природоохранные прокуроры пассивны
Генпрокурор поручил разработать план по улучшению надзора в сфере окружающей среды
Фото Жанары Каримовой

Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров потребовал обеспечить надзор за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию ряда государственных программ, для обеспечения охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральный прокурор подверг критике деятельность природоохранных прокуроров, отметив их пассивность, недостаточную эффективность работы, отсутствие своевременного реагирования на нарушения экологического законодательства», - говорится в пресс-релизе.

«Практически ежедневно в СМИ, социальных сетях общество публично обсуждает вопросы охраны здоровья от вредного воздействия на окружающую среду. Звучит критика в адрес уполномоченных госорганов о бездействии на загрязнение атмосферного воздуха, отсутствие питьевой воды, стихийное хранение твердо-бытовых отходов, паводки. Все это требует выработки конкретных предложений по улучшению положения в сфере экологии», - цитирует пресс-служба слова Кожамжарова.

Он поручил разработать комплексный план мероприятий по повышению эффективности прокурорского надзора за законностью в сфере охраны окружающей среды на текущий год, а также проанализировать судебно-следственную практику по уголовным делам об экологических правонарушениях, обратив внимание на характер и системность нарушений с целью выработки профилактических мер.

«Заслушав отчеты, Генеральный прокурор акцентировал внимание прокуроров Южно-Казахстанской области на необходимости усиления надзора в вопросах выделения земельных участков в водоохранных зонах, хранения и утилизации твердо-бытовых отходов, Восточно-Казахстанской – на вопросы загрязнения атмосферного воздуха, обеспечения чистой питьевой водой отдельных населенных пунктов, Акмолинской – на целевое расходование бюджетных средств на развитие Щучинско-Боровской курортной зоны и строительство гидросооружений, Мангистауской областей – на проблемы утилизации морских судов с нефтепродуктами на борту и загрязнение земли отходами производства», - также приводятся детали в сообщении.

Надзор за экологической безопасностью обеспечивают 11 специализированных прокуратур.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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