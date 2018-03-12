Казгидромет ожидает подъем уровня воды в шести областях Казахстана

Большая часть областей республики в предстоящие трое суток будет находиться под влиянием высотного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Они будут вызывать в северной половине снег, в южной - дождь с переходом в снег, туман, гололёд и понижение температуры, сообщает Казгидромет.

Синоптики предупреждают, что 13 марта в Кызылординской области ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений на реке Сырдария, что может привести к стеснению русла реки и выхода воды на пойменные участки. Во вторник на юге Карагандинской областей ожидаются дождь, снег - с сохранением положительных температур воздуха это может привести к таянию снега, формированию талого стока на равнинной территории.

«13-15 марта в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях ожидаются осадки (преимущественно дождь), местами сильные осадки, что приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек (в Алматинской области), формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках, и может привести к подъему уровней и выходу воды на пойменные участки», - говорится в распространенном сообщении.

14-15 марта в Восточно-Казахстанской области также ожидаются дождь и снег, которые с сохранением положительных температур воздуха приведут к дальнейшему таянию снега, стеснению русел рек, подъему уровней воды и подтоплению пойменных участков рек.

По снимкам дистанционного зондирования земли по состоянию на 10 марта площадь покрытия снежным покровом составляет в Алматинской области 22%, Жамбылской области - 3%, Южно-Казахстанской области - 3%.