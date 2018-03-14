Акимов областей наделят правом назначать начальников местной полицейской службы

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел». Документ наделяет правом акимов областей назначать и освобождать от должности начальников местной полицейской службы по представлению МВД.

«Министерством разработан законопроект, предусматривающий создание департаментов полиции на базе департаментов внутренних дел, объединение департаментов полиции и местной полицейской службы с подчинением министерству. Будут сохранены принципы единоначалия и вертикали подчиненности, а также устранены имеющиеся негативные факторы; наделение акимов областного уровня правом ставить перед органами полиции задачи по обеспечению правопорядка, а также назначать и освобождать начальников департаментов полиции по представлению МВД. Это позволит усилить роль и ответственность акимов на местах в вопросах профилактики правонарушений. При этом руководители департамента полиции не реже одного раза в год будут обязаны отчитываться перед акимом и населением», - рассказал депутатам заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Он также отметил, что поправками устанавливаются дополнительные формы и методы профилактики рецидивных правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.

«Вводится полный запрет на употребление алкогольных напитков лицам, освобожденным из мест лишения свободы условно досрочно. Срок, в течение которого может быть установлен административный надзор в отношении ранее судимых лиц, увеличится с трех лет до погашения судимости», - подчеркнул замминистра.

Кроме того, по его словам, вводятся правовые основания для содержания административно задержанных лиц в связи с увеличением срока задержания с трех до 24 часов. В частности, закрепляются их права и обязанности, а также условия содержания.

В целом, по информации Тургумбаева, только по итогам прошлого года благодаря деятельности местной полицейской службы, общее число зарегистрированных правонарушений по стране снизилось на 12%, сократилось количество ДТП, смертность на дорогах уменьшилась на 12%, количество пострадавших – на 5%.