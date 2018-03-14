Назарбаев и Рахмон также затронули вопросы расширения торговых отношений
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Президенты Казахстана и Таджикистана обсудили открытие прямого авиасообщения между столицами
Фото Искандера Салиходжаева

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президенты Казахстана и Таджикистана Нурсултан Назарбаев и Эмомали Рахмон обсудили вопрос открытия прямого авиасообщения Астана-Душанбе.

«Сегодня в ходе переговоров были выявлены новые пути для дальнейшего развития взаимоотношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарных сферах», - сказал Назарбаев журналистам по итогам переговоров с лидером Таджикистана.

Он рассказал, что в рамках встречи состоялся обмен мнениями по всему спектру проблем, относящимся к межгосударственным отношениям, региону и глобальной повестке дня.

«Особое внимание, как всегда, было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Казахстан является крупнейшим экспортным партнером для Таджикистана. Для нас Таджикистан также важный торговый партнер», - сказал Назарбаев, добавив, что у стран есть большой нереализованный потенциал в торговле.

По словам Назарбаева, «отмечена важность расширения торговой номенклатуры, принятия дорожной карты по увеличению двустороннего товарооборота». Он отметил, что Казахстан заинтересован в импорте овощей и фруктов из Таджикистана.

«Отмечена также важность дальнейших шагов по улучшению условий взаимных инвестиций, деятельности бизнес-предприятий двух стран. С этой целью обсудили возможность создания делового совета между нашими странами, проведения бизнес-форумов двух государств. Мы рассмотрели вопрос открытия прямого авиарейса Астана-Душанбе», - сказал Назарбаев.

Он также сообщил о своем решении назвать одну из улиц в Астане в честь таджикского поэта и философа Рудаки.

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