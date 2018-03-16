Астанинский формат по Сирии доказал свою востребованность - глава МИД России

«Астана превратилась в важнейшую площадку, где принимаются решения по сирийскому урегулированию, одному из наиболее острых вопросов в международной повестки дня», - сказал Лавров в ходе встречи глав МИД России, Ирана и Турции в пятницу в Астане.

Он отметил, что созданный год назад Россией, Ираном и Турцией астанинский формат доказал свою востребованность и стал синонимом продвижения по пути нормализации обстановки в Сирии и содействия политики дипломатического урегулирования.

«"На деле работают зоны деэскалации, выработаны принципы гуманитарного разминирования, сформирована рабочая группа по освобождению задержанных, заложников, которая вчера здесь провела очень продуктивные заседания. Конечно, мы облегчили в значительной степени доставку гуманитарной помощи своей работой и создали условия для возобновления полноценного политического процесса», - сказал Лавров, отметив, что эти позитивные результаты достигнуты благодаря инициативам, согласованным на переговорах в Астане.

С января 2017 года в Астане состоялось восемь раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.