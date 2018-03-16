Защитники 7-летнего мальчика, которого могли подвергать насилию, заявляют о воспрепятствовании их деятельности

Руководители департамента внутренних дел, прокуратуры и акимата Южно-Казахстанской области как минимум с 22 января 2018 года были осведомлены о ситуации с возможным насилием в отношении первоклассника из Сарыагашского района, но не предприняли никаких действий, заявил на пресс-конференции в Алматы доверенное лицо семьи ребенка Курмангазы Мусир.

«В течение двух месяцев, начиная с 14 января, никаких конкретных действий для разбирательства, был факт (изнасилования малолетнего - V.) или не было (не предпринималось - V). Никакие государственные органы, ни прокурор Сарыагашского района не прилагал никаких усилий. Я лично два раза был на приеме у прокурора района. Два раза просил и умолял, чтобы он обратил внимание. Письменно 22 января 2018 года обратился заказной почтой на имя начальника ДВД Южно-Казахстанской области, на имя прокурора Южно-Казахстанской области, а также на имя акима Южно-Казахстанской области. В результате, прошло около двух месяцев и, к большому сожалению, никаких ответов по моим обращениям, где были изложены конкретные факты злостных нарушений и преступления, никаких письменных ответов на сегодняшний день я в свой адрес не получил», - рассказал журналистам Мусир.

«Лично от себя я заявил отвод всему составу ДВД Южно-Казахстанской области. Я взял на себя смелость и выступил от всех лиц, которые в настоящий момент представляют интересы несовершеннолетнего малолетнего», - продолжил адвокат потерпевшего ребенка Бауыржан Азанов.

Он отметил, что за те три дня, что официально занимается делом о детском насилии, «не наблюдал и не заметил ни одного действия со стороны уполномоченных должностных лиц, которое можно было бы фактически называть законным или обоснованным, мотивированным только интересами ребенка». Адвокат, например, указал правоохранителям на то, что в ночное время производить следственные действия запрещено по законодательству (речь о снятии мальчика с бабушкой с поезда в ночь с 14 на 15 марта - V), «но они его все-таки начали производить, и в половине двенадцатого ночи я заявил об этом в своем ходатайстве». «Все мои ходатайства, все мои просьбы - устные и письменные - были проигнорированы», - подчеркнул Азанов.

«Когда я с ним (со следователем в ДВД Южно-Казахстанской области - V.) разговаривал, он мне уже сказал в нашем, скажем, кулуарном разговоре: “Там все ясно, это все вранье и ложь”. Когда уполномоченные должностные лица заранее говорят о том, что нет состава преступления или составов преступления, какие можно делать выводы? Конечно же, эти лица явно заинтересованы в исходе дела, они не собираются соответственно производить честное следствие», - констатировал защитник.

Он также рассказал, что в ночь со среды на четверг, когда на территории ДВД Южно-Казахстанской области с участием детского омбудсмена Загипы Балиевой проходила пресс-конференция, его попытке встретиться с ней на подходе к зданию воспрепятствовал лично начальник областного ДВД Кайрат Дальбеков.

Позже он добавил, что накануне с ним связалась не представившаяся общественница из Астаны, которая со ссылкой на Балиеву, предложила адвокату организовать встречу с подзащитным. При этом, он подчеркивает, согласно действующему законодательству между адвокатом и его клиентом категорически не может быть никаких посредников.

«Сегодня мы, конечно же, туда (в Астану - V) поедем и постараемся встретиться с нашим подзащитным и доверителем. Но еще раз хочу обратить ваше внимание: нам же мешают это сделать, нам препятствуют», - подытожил адвокат.

Директор благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин в свою очередь рассказала журналистам о встрече ее команды с мамой 7-летнего мальчика.

«На нас вчера вышла мама <…> Мы встретились, с нами был адвокат, мы с мамой говорили, и все это время при нас она звонила на все телефоны, которые должны быть у бабушки и тети. Эти все телефоны отключены <…> Обращаться к людям, которые забрали ребенка насильно с поезда, к полицейским она боится. Она ждала своего представителя и адвоката ребенка для того, чтобы ехать в Астану, потому что она боится ехать туда одна, без юридического сопровождения», - отметила Саин.

Она также подтвердила, что мама ребенка вчера действительно передала написанное ей письмо на имя Уполномоченного по правам человека Аскара Шакирова с просьбой вмешаться в дело и не проводить с ребенком следственные действия до ее прибытия. Защитники же собираются обращаться лично к Генеральному прокурору с просьбой взять дело на личный контроль.

Заместитель директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Роза Акылбекова от лица рабочей группы по защите прав детей озвучила рекомендации в адрес государственных органов, которые тем или иным образом причастны к ситуации. Она считает, что в первую очередь необходимо провести судмедэкспертизу с участием независимого детского врача, члена Национального превентивного механизма по Алматы и Алматинской области, члена мониторинговой группы при Уполномоченном по правам ребенка Гульжахан Абдуллаевой. Кроме этого, следует назначить и провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу с участием международных экспертов, а также пригласить специального представителя ООН по вопросу о насилии в отношении детей для проведения независимой оценки по защите детей от насилия.

В начале недели портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком, которое якобы совершили ученики старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело.