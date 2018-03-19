Электронный дневник внедрен в более четырех тысячах школ – Сагадиев

Более четырех тысяч школ уже внедрили электронный дневник «Кунделик», которым пользуется около трех тысяч детей, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Кроме того, по его словам, в стране ведется работа по внедрению электронного журнала.

«В более четырех тысячах школ внедрен электронный дневник «Кунделик». Вместе с тем, также электронные дневники есть в 600 школах, ежедневно их используют около 3 тысяч детей. По всем предметам стоит задача в самом отдаленном селе обеспечить доступ к электронному дневнику. В этом направлении работа ведется», - заявил Сагадиев.

Также он напомнил, что Минобразования и науки приравняли электронный журнал к бумажной отчетности. Поэтому классный журнал при подключении к организациям образования к электронной системе и широкополосному интернету заполняется только в электронном формате, а заполнение его «в бумажном формате не допускается».

«Соответствующий приказ принят. Мы утвердили документы, которые должны будут заполнять учителя, это всего пять документов. Если они будут подключены к электронной системе, то есть возможность заполнять их в электронном виде. Соответствующий приказ принят. В будущем, во избежание того, чтобы учителя не занимались несвойственными им функциями, эта работа будет всегда на контроле», - заверил министр.