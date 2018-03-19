Суд не имел законных оснований отказывать Асету Матаеву в переводе в колонию-поселение - адвокат

16 марта 2018 года Капшагайский городской суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства генерального директора международного информационного агентства КазТАГ Асета Матаева о переводе в учреждение минимальной безопасности по месту жительства. Судья не имел законных оснований для отказа в смягчении меры наказания, заявил на пресс-конференции в Алматы адвокат Андрей Петров.

Петров сообщил, что в минувшую пятницу суд огласил только резолютивную часть постановления. Он обратил особое внимание на причины, которыми по законодательству мог руководствоваться судья, чтобы не удовлетворить ходатайство Асета Матаева: человек осужден за особо тяжкое преступление, за преступление, связанное с экстремизмом или терроризмом, или за преступление, наказанием за которое назначена смертная казнь или пожизненное заключение. «Ни одна из этих категорий к Матаеву Асету не относится», - отметил Петров, напомнив, что администрация уголовно-исправительного учреждения дала ему исключительно положительную характеристику. В настоящее время защита Матаева ожидает полного текста постановления суда и готовится к подаче апелляционной жалобы в Алматинский областной суд.

«В части возмещения ущерба Матаевым Асетом возмещена сумма порядка 37 млн тенге - возмещение ущерба по приговору суда у нас идет в солидарном порядке, но в данной ситуации закон не предусматривает при замене вида учреждения полного возмещения ущерба», - пояснил адвокат.

Сейтказы Матаев, председатель правления Союза журналистов Казахстана, пояснил, что для удовлетворения ходатайства его сына все законные условия были соблюдены: Асет Матаев уже провел в заключении треть срока, он не является злостным нарушителем дисциплины, ему присвоена вторая положительная степень поведения. «И были письма от ряда СМИ о том, что они готовы после перевода в учреждение минимальной безопасности взять его на работу», - добавил он.

Глава Союза журналистов связывает принятое судом решение с профессиональной деятельностью своего сына. «Мы считаем такой подход продолжением преследований за гражданскую позицию журналистов, которые отвергли обвинения по всем пунктам, в полном объеме отказались признавать вину и просить прощения», - сказано в открытом письме на имя председателя Верховного суда Жакипа Асанова и Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова за подписью Сейтказы Матаева и руководителя фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамары Калеевой. Они просят высокопоставленных чиновников взять дело под личный контроль.

Калеева напомнила, что аналогичные «необъяснимые препоны» тормозили выход на свободу и Сейтказы Матаева, который с учетом амнистии должен был вернуться домой в июне, однако был освобожден лишь в декабре 2017 года. Сам Матаев считает, что в вопросе его условно-досрочного освобождения важную роль сыграло составленное им обращение в комитет ООН против пыток.

Сейтказы Матаев не исключает, что судье Капшагайского городского суда пришлось согласовывать решение об удовлетворении ходатайства Асета Матаева с вышестоящей судебной инстанцией. «Он как заложник сейчас там находится. Вы же заметили, я 4 декабря вышел и нигде никаких политических заявлений не делал. Главная для меня задача, чтобы сын мой вышел <…> Я молчать не буду. Я буду обращаться в международные организации», - заявил руководитель Союза журналистов.

Сейтказы Матаев и его сын, генеральный директор агентства КазТАГ Асет Матаев, в октябре 2016 года были осуждены на 6 и 5 лет лишения свободы соответственно по делу о хищениях и неуплате налогов. 4 декабря 2017 года Сейтказы Матаев был условно досрочно освобождён после одобрения ходатайства его адвокатов от 16 ноября 2017 года. Асет Матаев не имеет законных оснований для того, чтобы ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Ранее суд отказал ему в применении амнистии несмотря на то, что министерство информации и коммуникаций не возражало.

В январе 2018 года стало известно, что жюри премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» наградило Сейтказы Матаева орденом Сахарова «За мужество». Он сообщил журналистам, что не так давно его сделали членом комиссии премии Андрея Сахаров - теперь он имеет право выдвигать на рассмотрение жюри кандидатуры от региона Центральной Азии.