Перебои в работе соцсетей связаны с удалением материалов, распространяемых ДВК – Мининформации

Перебои с работой социальных сетей, в частности, мессенджера Telegram связаны с удалением противоправных материалов, связанных с деятельностью запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана». Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства информации и коммуникаций.

«Во исполнение судебного решения, уполномоченными органами проводятся технические работы по удалению противоправных материалов. В этой связи, возможны некоторые технические сбои в работе социальных сетей и мессенджеров, в частности, Telegram», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках исполнения решения Есильского районного суда по запрету на распространение информационных материалов в поддержку движения «Демократический выбор Казахстана», признанного экстремистским, министерством направлены соответствующие уведомительные письма в адрес собственников иностранных социальных сетей и мессенджеров, через которые распространяются запрещённые материалы.

13 марта после рассмотрения обращения генеральной прокуратуры, Есильский районный суд города Астаны признал деятельность движения «Демократический выбор Казахстана» экстремистской и запрещена на всей территории страны. Как сообщила официальный представитель ведомства Оксана Лоскутова суд также запретил распространение информационных материалов ДВК через СМИ, сети телекоммуникаций, социальные сети, мессенджеры и видеохостинги. Вместе с этим, по фактам возбуждения социальной розни, пропаганды и публичных призывов к насильственной смене власти органы национальной безопасности и внутренних дел начали досудебное расследование.