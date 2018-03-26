Менять акимов, а не продавать объекты коммунальной собственности предлагает депутат

Правительству Казахстана необходимо рассмотреть целесообразность и формы приватизации коммунальных предприятий малых и средних городов, а также районных центров. По мнению депутата Альберта Рау, если с такими объектами непорядок в районе, то нужно не продавать их, а менять акимов.

«Я не понимаю, что такое приватизация водоканала в отдельно-взятом районе. Если там непорядок, не форму собственности надо менять, а акима. Потому что его основная функция — это эффективное управление государственной собственностью», - заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе Рау.

По его словам, почему-то в Казахстане любят «сразу продавать». В качестве примера он привел Германию и США.

«Германия — коммунальное предприятие, создаем общественный совет, смотрим, как он все это тратит, все. Америка: отдаем по контракту в управление, хочешь вкладываться, вкладывайся. Получай свое обратно. Но почему мы сразу продаем, что завтра мы не можем им руководить? У меня предложение правительству рассмотреть целесообразность и формы приватизации коммунальных предприятий малых и средних городов, районных центров», - предложил депутат.

Он также подчеркнул, что с подходами и политикой в рамках приватизации «все равно не все понятно».

«Мое понимание такое, что там, где государство пошло в производственный сектор, ему там делать нечего. Вот оттуда надо уходить. Желтые страницы - это сейчас как основной критерий, но там же записано, что приватизация как передача в конкурентную среду непрофильных для государства активов. Появляется вопрос, а социальная и коммунальная сферы — это функционал государства или нет? Сегодня такое ощущение складывается, что это определяется очень субъективно: в какой-то области одно настроение, в какой-то — другое. В одном центрально органе — одно, в другом — другое», - заключил парламентарий.