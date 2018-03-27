​Тенге торгуется у отметки 319 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 318,92, показав снижение на 0,15 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $110,8 млн., показав рост на $77 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $70,29 за баррель. Как писал Reuters, в начале недели котировки незначительно ослабли после роста, который аналитики связывают с международной политической повесткой и заявлением Саудовской Аравии о готовности продлить пакт ОПЕК+ на 2019 год.

Среди факторов давления на нефть отраслевые эксперты, помимо рисков развязывания международной торговой войны, называют рост числа буровых в США до трёхлетнего максимума. Как показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на четыре штуки до 804 - максимально высокого уровня с марта 2015 года.

Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США. В своём мартовском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз нефтедобычи в США в 2018 году. Ведомство ожидает, что объём производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 млн. баррелей к четвёртому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 млн. баррелей в сутки.