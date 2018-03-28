Глава государства одобрил поправки в закон о рекламе
В Кыргызстане запретили рекламу алкоголя в интернете
Фото с официального сайта президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон «О рекламе», согласно которым, в интернете запрещается реклама алкогольных напитков, сообщает во вторник официальный сайт президента соседней республики.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызстана 15 февраля 2018 года. «Закон принят в целях совершенствования законодательства о рекламе в связи с развитием технологий, а также снижения уровня потребления алкоголя населением», - говорится в распространенном сообщении.

«В соответствии с внесенными изменениями в часть 1 статьи 16 реклама алкогольных напитков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запрещается», - сообщает сайт Жээнбекова.

Закон вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

В Казахстане реклама алкогольных напитков запрещена законодательством с 2004 года.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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