В Кыргызстане запретили рекламу алкоголя в интернете

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон «О рекламе», согласно которым, в интернете запрещается реклама алкогольных напитков, сообщает во вторник официальный сайт президента соседней республики.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызстана 15 февраля 2018 года. «Закон принят в целях совершенствования законодательства о рекламе в связи с развитием технологий, а также снижения уровня потребления алкоголя населением», - говорится в распространенном сообщении.

«В соответствии с внесенными изменениями в часть 1 статьи 16 реклама алкогольных напитков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запрещается», - сообщает сайт Жээнбекова.

Закон вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

В Казахстане реклама алкогольных напитков запрещена законодательством с 2004 года.