Журнал Global Finance признал ForteBank лучшим банком Казахстана

«В этом году лауреатами названы банки, одновременно с сильными сервисами и отличными бизнес-результатами. Для нас большая честь получить награду журнала Global Finance. Это вторая награда подряд, признающая ForteBank как лучший банк в стране. В декабре прошлого года журнал «The Banker» отметил ForteBank, как лучший банк в Казахстане. Это результат работы команды банка на протяжении нескольких лет, мы постоянно улучшаем свои рыночные позиции в розничном, МСБ и корпоративном бизнесе, внедряя передовые технологии для наших клиентов. Банк сохраняет свои лидирующие позиции на рынке по достаточности капитала и ликвидности, и в 2017 году достиг значительного прироста во всех финансовых и операционных показателях, что было замечено международными экспертами», - прокомментировал получение награды председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

ForteBank занимает 5 место по размеру активов в Казахстане с объёмом в 1,4 трлн тенге, и остаётся лидером среди 10 крупнейших банков по уровню капитализации и ликвидности. За прошлый гож он показал 23,5% рост активов, 13,2% увеличение кредитного портфеля, 19,2% прирост депозитного портфеля и 47,9% рост комиссионных доходов.

Агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингам ForteBank со «стабильного» до «позитивного», присудив отметку B3. Агентство S&P повысило рейтинги ForteBank по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+», пересмотрело прогноз на «Позитивный» и подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги на уровне «B/B».

Ежегодно «Global Finance» проводит исследование и выбирает лучшие финансовые институты в более чем 150 странах, основываясь на критериях динамичного роста, разработки и внедрения инновационных технологий, а также реализации стратегических проектов.