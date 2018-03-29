Депутат предложил перевести однодневную зарплату на помощь ВКО

В четверг сенатор Дуйсенгазы Мусин предложил перевести однодневную зарплату парламентариев на помощь жителям ВКО, где продолжают бороться с паводками. Ранее аким области Даниал Ахметов написал в правительство ходатайство с просьбой объявить режим ЧС регионального масштаба.

«Как вы знаете, в ВКО население сейчас находится в затруднительном положении в результате паводков. Быстрое таяние снега приводит к поднятию уровня воды. Во многих районах паводковая ситуация обострилась, в некоторых районах объявлено ЧС, поэтому все восточно-казахстанцы активно ведут борьбу против паводков. Данная ситуация требует дополнительной финансовой поддержки. Вы, наверное, помните, что мы всегда своевременно словами и на деле поддерживали соотечественников, которые оказались в трудной ситуации. Сейчас настал момент, когда нужно оказать такую же соответствующую помощь. Мы предлагаем сейчас оказать восточно-казахстанцам помощь и перевести однодневную зарплату. Я прошу поддержать мое предложение. Я думаю, никто не будет против. Пусть это будет наша помощь», - сказал Дуйсенгазы Мусин.

Идею поддержал председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев: «Депутаты, наверное, не будут против. Хорошее предложение. Я считаю, что решение принято. Пусть это будет нашей помощью для граждан, пострадавших от наводнения в ВКО».

В среду пресс-служба департамента по ЧС региона со ссылкой на вице-министра внутренних дел Юрия Ильина сообщила, что двух районах Восточно-Казахстанской области – Катон-Карагайском и Зыряновском ожидается вторая волна паводков.

Во вторник стало известно, что в области подтоплен 481 дом. На ликвидацию последствий паводка в Восточно-Казахстанской области местный акимат выделил 300 миллионов тенге. Однако, по словам акима области Даниала Ахметова, спасателям сложно бороться с водой, так как не хватает необходимых спасательных средств.

Между тем, Sputnik сообщил, что ВКО потратит в этом году около миллиарда тенге (938 тысяч 164 миллиона) на подарок Астане — на эти деньги в столице построят светомузыкальный фонтан.