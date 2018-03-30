​Авиарейс Астана – Улан-Батор может появиться в 2018 году

Транспортно-логистическая связь остаётся одной из сложных проблем в отношениях Казахстана и Монголии
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Авиасообщение между Казахстаном и Монголией может быть открыто в 2018 году. Рейс будет выполняться из Астаны в столицу Монголии Улан-Батор, сообщил посол Казахстана в Монголии Калыбек Кобландин.
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