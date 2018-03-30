Транспортно-логистическая связь остаётся одной из сложных проблем в отношениях Казахстана и Монголии
  • 205
​Авиарейс Астана – Улан-Батор может появиться в 2018 году
Фото Искандера Салиходжаева

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Авиасообщение между Казахстаном и Монголией может быть открыто в 2018 году. Рейс будет выполняться из Астаны в столицу Монголии Улан-Батор, сообщил посол Казахстана в Монголии Калыбек Кобландин.


«Есть планы по открытию прямого воздушного сообщения между двумя странами в 2018 году», - заявил посол во время брифинга. Он отметил, что одна из сложных проблем в отношениях Казахстана и Монголии - транспортно-логистическая связь. «Необходимо запустить прямой авиарейс. В настоящее время ведутся переговоры о запуске авиарейса Астана - Улан-Батор, - сказал Кобландин.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
​Байбек поручил изменить проекты реконструкции парка «Южный» и сквера перед Дворцом школьников
Новости
​Наследный принц Саудовской Аравии предупредил об угрозе военного конфликта с Ираном
Новости
​МВД предлагает открывать детские центры в ТРЦ только на первых этажах
Loading...
Просматриваемые
Новости
В 70 километрах от Алматы произошло землетрясение
Новости
Задержан глава Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов
Новости
Худрук русского театра драмы им. Лермонтова заявил о попытке акимата Алматы переподчинить республиканские театры городу
Новости
​В пожаре в кемеровском торговом центре погибла казахстанка
Новости
Сумма ареста средств Нацфонда достигла 28 млрд долларов
Новости
Детский омбудсмен предлагает оградить детдома Казахстана от посещения общественников