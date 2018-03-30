​Авиарейс Астана – Улан-Батор может появиться в 2018 году

Авиасообщение между Казахстаном и Монголией может быть открыто в 2018 году. Рейс будет выполняться из Астаны в столицу Монголии Улан-Батор, сообщил посол Казахстана в Монголии Калыбек Кобландин.

«Есть планы по открытию прямого воздушного сообщения между двумя странами в 2018 году», - заявил посол во время брифинга. Он отметил, что одна из сложных проблем в отношениях Казахстана и Монголии - транспортно-логистическая связь. «Необходимо запустить прямой авиарейс. В настоящее время ведутся переговоры о запуске авиарейса Астана - Улан-Батор, - сказал Кобландин.