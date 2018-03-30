МВД не видит признаков хулиганства в видео рэпера Жана Ахмадиева, в котором он наносит удары камчой по женщинам, якобы занимающимся проституцией. В ведомстве заверяют, что ролик является постановочным, сообщает МИА «Казинформ» .

«Распространенный в социальных сетях видеоролик, в котором рэпер Жан Ахмадиев наносит удары камчой женщинам, занимающихся проституцией, является постановочным», - отметил официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

По данным ведомства, в качестве женщин легкого поведения в видеоролике выступили его супруга и знакомые. «При таких обстоятельствах действия Ахмадиева не содержат признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 293 уголовного кодекса Казахстана (хулиганство - V)», - добавил Садубаев.

В конце прошлой недели в Youtube появилось видео казахстанского рэпера Жана Ахмадиева, в котором он призывал мужчин бить камчой девушек-казашек из сферы коммерческого секса. За несколько дней ролик набрал более 950 тыс. просмотров и 7 000 комментариев. Накануне пресс-секретарь ДВД Алматы Салтанат Азирбек сообщила Vласти по телефону, что полиция изучает видео, но комментариев по нему пока нет. Ранее ведомство заявляло, что оно не может предпринимать какие-либо действия, пока пострадавшие не напишут заявление.