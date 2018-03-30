Ведомство заверяет, что ролик, в котором исполнитель наносит женщинам удары камчой, - постановочный
МВД не видит признаков хулиганства в видео рэпера Жана Ахмадиева, в котором он наносит удары камчой по женщинам, якобы занимающимся проституцией. В ведомстве заверяют, что ролик является постановочным, сообщает МИА «Казинформ».
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