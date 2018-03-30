Только Генпрокуратура за два месяца намерена проинспектировать 1 151 объект
Генпрокуратура и МВД начнут массовые проверки различных объектов на пожарную безопасность
Фото с сайта emer.gov.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Со второго апреля в Казахстане начнутся внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других социальных объектов на соблюдение норм и правил пожарной безопасности. Вместе с ними проверяться будут и объекты массового посещения граждан, сообщил начальник отдела государственного пожарного контроля управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Рустем Искаков.

«Внеплановые проверки начнутся с понедельника, со второго апреля. На исполнение нам дали три месяца», - сообщил Искаков во время брифинга. По его заверению, проверки будут проводится по всей республике. В первую очередь, проверяться будут торгово-развлекательные центры, торговые дома и объекты торговли.

Начальник отдела сообщил, что, как правило, такие простые нарушения, как «закрытые двери», устраняются на месте. Если же им будет выписано предписание, то в течение трех недель – месяца специальные органы придут с повторной проверкой.

О начале аналогичных проверок сообщили и в Генеральной прокуратуре. «В течение двух месяцев планируется охватить 1 151 объект, относящийся к высокой степени риска с площадью строений 1,5 тыс. квадратных метров и более», - говорится в сообщении ведомства. Помимо объектов торговли прокуратура проверит дошкольные и общеобразовательные учреждения. При этом органы противопожарной службы смогут проверить только те объекты, которые запланированы на первую половину этого года.

В середине недели депутаты парламента подняли вопрос обеспечения пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах и жилых домах Казахстана. После трагедии в Кемерово, где погибло более 60 человек, казахстанские парламентарии заявили о необходимости создать в стране высокоэффективную систему оповещения ЧС. Они отправили два запроса на имя премьер-министра и заявили о решении правительства проверить на предмет пожарной безопасности гостиницы, бизнес-центры, учебные заведения, зоопарки и другие объекты.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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