Смесь для мороженого, которым отравились жители Шымкента, изготавливалась в домашних условиях – Минздрав

«В ночь с 29 по 30 марта в областную инфекционную больницу Шымкента обратился 61 человек с подозрением на отравление мороженым. В настоящее время 41 человек госпитализирован (среди них 20 детей), 20 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
По данным ведомства, все пострадавшие съели «мягкое фруктовое мороженое, купленное в торговой точке, расположенной в Шымкенте по проспекту Республики, принадлежащей частному предпринимателю Ишмуратовой». «По предварительным данным, подготовка смеси для мороженого осуществлялась в домашних условиях, в связи с чем начата проверка условий изготовления и реализации мороженого», - указано в сообщении.
В пятницу стало известно, что в Шымкенте произошло массовое отравление мороженым. За два дня в инфекционную больницу города поступило 23 человека, сообщает региональное издание . Возраст отравившихся — от 5 до 18 лет. В настоящее время четверо находятся в реанимации: два ребёнка 5-6 лет и еще двое подростков 17-18 лет. У каждого пострадавшего одинаковый диагноз — острая кишечная инфекция.
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