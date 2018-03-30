​Внешний долг Казахстана на начало 2018 года составил $167,5 млрд

На начало 2018 года внешний долг Казахстана составил $167,5 млрд. Его отношение к ВВП в 4 квартале снизилось на 2,4% до 105,9%. Порядка 62% долга приходится на межфирменную задолженность, сообщает пресс-служба Национального банка.

За 4-й квартал 2017 года внешний долг страны сократился на $1,4 млрд в основном за счет выплат дивидендов инвесторам крупных добывающих компаний и погашения внешний займов казахстанскими предприятиями.

Внешний долг организаций, контролируемых государством более чем на 50%, составил $27,4 млрд. За 4-й квартал показатель увеличился на 1 млрд из-за дебютного выпуска Банком развития Казахстана еврооблигаций на 100 млрд тенге. На это также повлияло начало финансирования сети автомобильных дорог на территории Казахстана и завода по производству полипропилена в Атырауской области китайскими банками.

Чистый внешний долг Республики Казахстан составил $45,7 млрд (8% от общего объёма), увеличившись за 4 квартал на 2 млрд. При этом государственный сектор и банки выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру (на них приходятся 4% внешнего долга), а другие сектора являются чистыми заемщиками (они формируют 26% внешнего долга).