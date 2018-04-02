Его основанием послужило заявление одного из граждан Казахстана, зарегистрированное 30 марта 2018 года
​Следствие в отношении Forbes Kazakhstan и Ratel.kz начато из-за распространения ложной информации – ДВД Алматы
Фото Жанары Каримовой

ДВД Алматы начало следственные мероприятия в отношении интернет-порталов Forbes Kazakhstan и Ratel.kz в связи с заявлением одного из граждан Казахстана. Оно было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования 30 марта по статье 274 части 3 Уголовного кодекса Казахстана – распространение заведомо ложной информации, причинившее крупный ущерб гражданину, сообщает пресс-служба ДВД города.

«30.03.2018 года в ДВД города Алматы с заявлением обратился гражданин К. в отношении сотрудников двух интернет-порталов по факту распространения заведомо ложной информации. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 274 части 3 Уголовного кодекса Казахстана», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент ДВД проводит «соответствующие следственные мероприятия». Ведомство отмечает, что другая информация в интересах следствия не разглашается.

Часть 3 статьи 274 Уголовного кодекса предполагает наказание в виде штрафа до 7000 МРП (порядка 16,835 млн. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В понедельник днем в Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. Во время них были задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова.

По окончанию обыска главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов сообщил, что полиция города провела обыски в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, обвиняющего журналистов в распространении заведомо ложной информации.

В конце 2016 года предприниматель Зейнулла Какимжанов и его сын Ильхалид подали в суд на журнал Forbes Kazakhstan и заместителя главного редактора Александра Воротилова, а также на издателя и журналистов портала Ratel.kz. Какимжановы требовали признать несоответствующими действительности несколько публикаций изданий и взыскать с них компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил иск: с издателя журнала и Воротилова суд взыскал 16,9 млн. тенге, с редакторов и издателя Ratel.kz - 26,9 млн. тенге. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Какимжанов настаивал, что стал жертвой масштабной информационной кампании по очернению его семьи и бизнеса.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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